Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Trakya'da
05.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:49
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.
Edirne'de güneşli havaya rağmen sokaklar boş kaldı.
Selimiye Meydanı ve çevresi sakin günlerinden birini yaşıyor.
Kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde ise fatura ödeme noktaları ve bankaların önünde hareketlilik gözlendi.
Edirne'nin tüm mahallelerinde hoparlörlerden zorunlu bir durum olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu, ancak düne göre hareketliliğin biraz daha arttığı görüldü.
Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda insan ve araç trafiğinde artış yaşandı.
Polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.
Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye’de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Haberler
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Haberler››Güncel››Trakya'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: BAKAN ÇAVUŞOĞLU BASIN AÇIKLAMASINDA KONUŞTU- 1 - Haber 13:54: Gaziantep'te bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor - Haber 13:54: Konya'da internet sitesi üzerinden köpek dövüşü ve bahis organize edenlere operasyon - Haber 13:53: Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti - Haber 13:52: Konya Büyükşehir mahalle yollarında hummalı çalışmalarını sürdürüyor - Haber 12:32: İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor - Haber 12:02: Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor - Haber 12:13: Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı - Magazin 11:00: Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı - Haber 10:34: Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı - Haberler