"Trakya'da Hayatın Enerjisi" fotoğraf yarışması

Bu yıl 2.'sini düzenlenen "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışması Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çekim yapan amatör ya da profesyonel olarak fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm yarışmacıları bir araya getiriyor. Yarışmaya başvuru için son tarih ise 11 Ekim 2019.



Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bu yıl 2. kez düzenlediği "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasıyla Trakya Bölgesi'ni konu edinen eserleri değerlendirmeye alacak. TREDAŞ'ın amatör veya profesyonel fotoğrafçıların eserlerini toplumla paylaşmalarına aracılık ettiği yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenleniyor. Yarışmacıların başvurularının kabulü için; Edirne, Kırklareli ya da Tekirdağ'da çekilmiş bir fotoğrafla müracaat etmiş olmaları şartı aranıyor. Başvurular TFSF'nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasından yapılabilecek. Katılımcılar, 11 Ekim Cuma günü saat 23.00'e kadar başvurularını gerçekleştirilebilecek. Jürinin 18 Ekim'de değerlendirmesini yapacağı yarışmanın sonuçları ise, 26 Ekim Cuma günü açıklanacak.



Yarışmanın jüri üyeliklerini; Coşkun Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal ve Fotoğraf Sanatçısı Turan Keskin yapıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA