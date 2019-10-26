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"Trakya'da Hayatın Enerjisi" fotoğraf yarışması

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından düzenlenen "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

26.10.2019 10:10
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından düzenlenen "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Turhan Ülgüdür birinci, Caner Başer ikinci, Murat İbranoğlu ise üçüncü oldu.
Yarışmanın jüri üyeliklerini İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal ve fotoğraf sanatçısı Turan Keskin yaptı.
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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