Trakya'da Kar Bekleniyor

Trakya
'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Edirne
, Kırklareli
ve Tekirdağ
'ın iç kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur ve karın, cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı öngörülüyor. Bingöl
, Muş
, Bitlis
, Bayburt
ve Gümüşhane
çevrelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor. Ege
ve Akdeniz
kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara
'nın güney ve doğusu, Çanakkale
, Muğla
, Antalya
'nın doğusu, Isparta
'nın güneydoğu kesimleri, Gaziantep
, Kilis
, Adıyaman
, Osmaniye
ile Kahramanmaraş
'ın doğu kesimlerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz
'in ve Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege
'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Edirne,Tekirdağ,Trakya Bölgesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:41