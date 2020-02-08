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Trakya'da kar yağışı

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi.

08.02.2020 00:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:55Trakya'da kar yağışı

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. , Edirne ve 'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı gece saatlerinden itibaren Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü.Kar yağışının gece boyunca yer yer sürmesi bekleniyor.



Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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