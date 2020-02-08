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Trakya'da kar yağışı

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi.

08.02.2020 01:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:41
TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. , Edirne ve 'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı gece saatlerinden itibaren Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca sürmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:
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-Kar yağışı
-Araçların üzerinden görüntü
-Saray ilçesinde kar yağışı
-Araçların üzerlerinin beyaza bürünmesi
Haber-Kamera: Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ,(DHA)
Trakya'da kar yağışı

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA


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