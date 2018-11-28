Trakya'da Kar Yağışı Uyarısı

Edirne
, Kırklareli
ve Tekirdağ
'ın iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbulBölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya
'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Kar
yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı ifade edilerek, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Edirne,Trakya Bölgesi,Tekirdağ,Kar
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:28