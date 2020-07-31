Trakya’da Kurban Bayramı coşkusu - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş'un vaazının ardından bayram namazı kılındı.

Bazı vatandaşlar caminin avlusunda ve bahçesinde de namazını kıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeli saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunun yaşandığını belirten Yığman, özellikle Kurban Bayramı'nın paylaşmanın ön plana çıktığını kaydetti.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin, bayram namazının ardından vatandaşlar ile bayramlaştı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.