Trakya'da Mursi için gıyabında cenaze namazı

Trakya kentlerinde, hayatını kaybeden Mısır 'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazları kılındı. Edirne 'de, Selimiye , Eski, Üç Şerefeli, Mevlana, Fatih , Yavuz Selim, Hacılar Ezanı ve Yeni Kıyık camilerinde öğle namazı sonrası toplanan cemaat Mursi için cenaze namazı kıldı.Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, Eski Cami'de kılınan namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mursi'nin büyük zulümlere maruz kaldığını söyledi.Mursi'nin Mısır'ın ilk seçilmiş lideri olduğunu hatırlatan Okuş, "5 senedir zindanlarda tutuklu bulunuyordu. Onun için dua ediyoruz. Rabb'im ona kabir rahatlığı versin." dedi.Okuş, daha sonra Mursi için helallik alarak cenaze namazını kıldırdı.KırklareliKırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde öğle namazının ardından, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.Sivil toplum örgütleri üyelerinin de katıldığı namazın ardından Mursi için dua edildi.Müftü Hüseyin Demirtaş , cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Mursi'nin 5 yıl boyunca darbe sonucu hukuksuz bir şekilde hapis tutulduğunu söyledi.Mursi'nin ölümüyle tüm İslam aleminin büyük bir üzüntü ve acı yaşadığını belirten Demirtaş, Allah'tan rahmet dileyerek "Tüm Müslüman aleminin başı sağolsun." dedi.Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.TekirdağTekirdağ'da da Orta Cami'de toplanan vatandaşlar, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.Çok sayıda vatandaşın saf tuttuğu gıyabi cenaze namazının ardından, Mursi için bir kez daha dua okundu.Namaza, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel , İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın , STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Mursi'nin ölümünün İslam alemini derinden üzdüğünü söyledi.Çalışkan, "Bu zulüm ilelebet devam etmeyecektir. Bir gün adalet ve vicdan harekete geçecektir. Zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır. Biz İslam ümmeti olarak yeryüzünün damarlarına bir can daha verdik. Bu bizim için bir son değil, her can bizim için bir diriliştir. Muhammed Mursi de mücadelesiyle bizlere örnek olacak şahıslardan birisidir. Her şeye rağmen dimdik ayakta durarak ölümünü de güzelleştirdi. İnşallah şehitlerdendir." dedi.