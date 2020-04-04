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Trakya'da pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi

Trakya'da yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takmadan giremiyor.

04.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:27
Trakya'da pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi
Trakya'da yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takmadan giremiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Edirne 'deki pazar yerleri ve marketlerde de önlemler uygulanmaya başlandı.
Vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan pazarlarda "seçmece" alışverişe izin verilmiyor. Ayrıca pazara gelen her vatandaşın ateşi ölçülüyor ve girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılıyor.
Öte yandan marketlerin girişinde de bir market görevlisi alışverişe gelenlere maske dağıtıyor.
Polis, zabıta ve halk sağlığı ekipleri pazar yerleri ve marketlerde denetimler gerçekleştiriliyor, aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere ceza uygulanıyor.
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar ve market gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde maske kullanılmasının zorlu hale geldiğini söyledi.
Tedbirleri eksiksiz uyguladıklarını anlatan Zogo, "Vatandaşlarımızın pazarda talep ettiği sebze, meyve ürünleri maske ve eldiven kullanan pazarcılar tarafından hazırlanıyor ve vatandaşlara veriliyor. Maskesi olmayan her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması kısıtlıdır. O yaş gruplarını pazara almıyoruz. Pazara gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz." diye konuştu.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde de tedbirler uygulanıyor
Tekirdağ ve Kırklareli'nde kurulan semt pazarı ve marketlerde de halka maske dağıtılıyor.
Vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel
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