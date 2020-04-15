Trakya'da sağanak
Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da sağanak aralıklarla devam ediyor.
15.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:47
Dün gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştü.
Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman sağanak etkili oluyor.
Kaynak: AA
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