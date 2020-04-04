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Trakya'da sağanak etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

04.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:04
Trakya'da sağanak etkili oluyor
Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ 'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.
Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken aynı zamanda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yaptı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.
Kırklareli
Kırklareli'nde dün gece başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 14 kilogram yağış düştü.
Yağışın 6 Nisan Pazartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da dün geceden bu yana devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.
Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel
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