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Trakya'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "evde kal" çağrısına uyuyor.

04.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:26
Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "evde kal" çağrısına uyuyor.
Edirne 'de, koronavirüs salgını ve sağanak yağış nedeniyle meydanlar boş kaldı.
Valilik kararıyla kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyer konulması, yaya yoğunluğunun azalmasında etkili oldu.
Polis ekipleri 20 yaş altındaki ile 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerinden çıkmalarının yasak olduğu yönünde anonslar ve denetimler gerçekleştirdi.
Tekirdağ
Sağanağın etkili olduğu Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.
Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Değirmenaltı bölgesi de hafta sonunda boş kaldı.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kal" çağrısına uydu.
Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri yağışlı havanın da etkisiyle sakin günlerinden birini yaşıyor.
Alınan tedbirler kapsamında evde kalmayı tercih eden vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.
Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları, 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzeri kişilerin evlerinden çıkmalarının yasak olduğu yönünde anonslar yapıyor. Trakya’da vatandaşlar ’Evde kal’ çağrısına uyuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Edirne, Polis, Güncel

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Trakya'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor
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