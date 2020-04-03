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Trakya'da vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kal" çağrısına uyuyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kal" çağrılarına uyarken, zorunlu haller dışında dışarıya çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılıyor.

03.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:29
Trakya'da vatandaşların büyük çoğunluğu
Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kal" çağrılarına uyarken, zorunlu haller dışında dışarıya çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılıyor.
Edirne'de valilik kararıyla kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyer konulması, yaya yoğunluğunun azalmasında etkili oldu.
Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise polis ve zabıta ekiplerince uyarıldı.
Bazı apartmanların karantinaya alındığı kentte, cadde ve sokaklar da sık sık dezenfekte ediliyor.
-Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Vatandaşların önceden yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri sakin günlerinden birini yaşıyor.

Alınan tedbirler sayesinde evde kalan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

Kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "evde kal" ve "14 kural" afişleri asılarak vatandaşlar uyarılıyor.

Kırklareli Belediyesi merkezi sistem, zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından 2 saatte bir vatandaşların evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da soğuk havanın da etkisiyle vatandaşların dışarıya çıkmadıkları, zaruri ihtiyaçlarını temin edenlerin de kısa sürede evlerine döndükleri görüldü.
Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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