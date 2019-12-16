Trakya'da yoğun sis

TRAKYA'da gece yarısı başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de sis nedeniyle kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camii gözden kaybolurken, Tekirdağ'da ise feribot seferleri aksadı.

Trakya'nın büyük bölümü gece geç saatlerde başlayan yoğun sisin etkisi altına girdi. Edirne'de sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Tarihi kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii, sis nedeniyle gözden kayboldu. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri sisli havanın gün içinde etkisini yitireceğini söyledi.

TEKİRDAĞ'DA SİS FERİBOT SEFERLERİNİ AKSATTI

Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferlerinde aksamalar oldu. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, bu yolda aldığı önlemlerle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.