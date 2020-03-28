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Trakya'daki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, otogarlarda uygulanmaya başlandı.

28.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:43
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, otogarlarda uygulanmaya başlandı.
Edirne , Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki otogarlarda da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri uygulanıyor.
Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda denetim gerçekleştirdi.
Otobüs firmalarının yazıhanelerinde görevlilere bilgilendirmede bulunan polis ekipleri, otogarın giriş, çıkış ve yazıhanelere otobüs oturma düzenine ilişkin afiş astı.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanlar, valiler veya kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunması gerekiyor.
Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenleniyor.
Genelgeye göre otobüs seferleri izne bağlı gerçekleşiyor.
Türkiye Toplu Taşımacılar Derneği Marmara Bölge Başkanı Mustafa Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı kendilerinin de tedbir aldığını söyledi.
Birlik ve beraberlik içerisinde bu günlerin atlatılacağını belirten Altunhan, "Otobüs seferleri ile ilgili alınan tedbirleri uyguluyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı her şeyin önünde gelir. Edirneli bir iş adamı olarak devletimiz talep ettiği taktirde otelimi ve otobüslerimizi ülkemizdeki vatandaşların sağlığı için kullanabiliriz. Otobüslerimizi ambulans otobüs yapabiliriz." diye konuştu.
Edirne Otogarı'nda yazıhane görevlisi Umut Can Bayuk da uygulamayı desteklediklerini belirterek, "Otobüslerde uygulanacak yeni oturma düzeni de aralıklarla ve çaprazlamasına. Vatandaşlarımızın sağlığı için hem seyahat hem de oturma düzeni uygulamasını hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.
Şehir içi toplu ulaşımda da tedbirler alındı
Kent toplu ulaşım sisteminde de Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi.
Polis ekipleri, minibüs şoförlerine bilgilendirmede bulunarak araçlara yeni oturma düzeniyle ilgili afişler astı.
Minibüs şoförü Yavuz Akbaba, maske ve eldivenle çalıştıklarını, yolcuları salgına karşı uyardıklarını ve yolculara kolonya tuttuklarını söyledi.
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Trakya’daki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

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Trakya'daki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

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