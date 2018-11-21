21 Kasım 2018 Çarşamba 14:28



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:28

TEMA Vakfı'nca "Kömür Politikalarının Tarıma Etkisi ve Trakya'daki Termik Projeleri" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vakıf olarak kömürle çalışan termik santrallere karşı olduklarını söyledi.Çevreye zarar veren enerji santrallerinin vakfın çalışma alanına sonradan dahil edildiğini anımsatan Ataç, toprak, erozyon, verimli tarım toprağı ve diğer doğal varlıkları koruma hedefinde olduklarını belirtti.Konuşmanın ardından "Kömür Etme" kampanyası hakkında bilgi verildi.Toplantıya, TEMA Kırklareli İl Temsilcisi Ali Korur, yardımcısı Münir Saygın ve Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal katıldı.