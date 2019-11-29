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Trakya Ensemble ve 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'den Filibe'de konser

Yurt içi ve yurt dışında sahne aldığı tüm organizasyonlarda büyük bir hayranlık uyandıran Trakya Ensemble üyeleri, "Sihirli Flüt" lakaplı Türk Flüt Virtüözü Şefika Kutluer ile birlikte 2019 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen Bulgaristan'ın Filibe kentinde unutulmaz bir konsere imza attı.

29.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:28Trakya Ensemble ve 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'den Filibe'de konser
Yurt içi ve yurt dışında sahne aldığı tüm organizasyonlarda büyük bir hayranlık uyandıran Trakya Ensemble üyeleri, "Sihirli Flüt" lakaplı Türk Flüt Virtüözü Şefika Kutluer ile birlikte 2019 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen Bulgaristan'ın Filibe kentinde unutulmaz bir konsere imza attı.

Filibe'nin tarihi mekanlarından biri olan Çifte Hamam'da gerçekleştirilen konserde Trakya Ensemble üyeleri ve Şefika Kutluer dakikalarca ayakta alkışlandı. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi ve Genel Sanat Yönetmeni Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İşkodralı, Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci, Mustafa Kurt ve Batuhan Kaymaz'dan oluşan Trakya Ensemble, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu tarafından organize edilen etkinlikte sahne aldı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinin tarihi mekanlarından biri olan ve Osmanlı dönemine ait tarihi Çifte Hamam'da düzenlenen konserde, Trakya Ensemble üyelerine Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı unvanlı flüt virtüözü Şefika Kutluer de eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin yanı sıra yerel idareciler ve çok sayıda sanatseverin izlediği etkinliğe soydaşlar da büyük ilgi gösterdi. Şefika Kutluer'in solistlik yaptığı konserde, kemanda Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, viyolonselde Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İşkodralı, kontrbasta Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci, viyolada Mustafa Kurt ve kemanda Batuhan Kaymaz, sergiledikleri performansla sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlik öncesi sanatseverlere yönelik bir hoş geldin konuşması yapan Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, desteklerinden ötürü Trakya Üniversitesi'ne, Filibe Belediyesi'ne, Türk Hava Yolları'na, City Hotel'e, Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü ve Filibe Müzik ile Dans ve Resim Akademisi'ne teşekkürlerini sundu. Konserin ardından tanınmış Türk ressam ve seramik sanatçılarının eserlerinden oluşan "Anadolu Uygarlıklarından İzler - Göbeklitepe" temalı karma sergi de Filibe'deki sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 23 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergide resim, heykel ve seramik çalışmaları yer aldı. - EDİRNE

Şefika Kutluer, Trakya Bölgesi, Güncel

Kaynak: İHA

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