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Trakya "Evde kal" çağrısına uyuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Trakya'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.

29.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:56
Trakya
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Trakya'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.

Edirne 'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalıklığına alışık meydanları da boş kaldı.
Her gün yüzlerce insanı ağırlayan Selimiye Meydanı artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkan çok az sayıdaki kişi ise maske kullanıyor.
Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.
Önlemler kapsamında lokantalar sadece paket servisi yapabiliyor. Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla zaman zaman dezenfekte ediliyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyuyor.
Kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerinden dışarı çıkmıyor.
Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı'nın yanı sıra sahil dolgu alanı da sakinliğini koruyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde de vatandaşlar büyük çoğunlukla koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyuyor.
Güne soğuk bir havayla başlayan kentteki vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Şevket Dingiloğlu Parkı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Karagöz Parkı ile İstasyon Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Edirne, Güncel

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