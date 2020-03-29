Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trakya "Evde kal" çağrısına uyuyor

Kırklareli'nin Meydan, cadde ve sokaklardan Drone görüntüleri Edirne'nin Tarihi Selimiye Camisi havadan Drone gönütüleri Tekirdağ Sahilinden görüntüler Meydanlardan görüntüler EDİRNE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme...

29.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:52
Kırklareli 'nin Meydan, cadde ve sokaklardan Drone görüntüleri
Edirne'nin Tarihi Selimiye Camisi havadan Drone gönütüleri
Tekirdağ Sahilinden görüntüler
Meydanlardan görüntüler EDİRNE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Trakya'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.
Edirne'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalıklığına alışık meydanları da boş kaldı.
Her gün yüzlerce insanı ağırlayan Selimiye Meydanı artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkan çok az sayıdaki kişi ise maske kullanıyor.
Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.
Önlemler kapsamında lokantalar sadece paket servisi yapabiliyor. Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla zaman zaman dezenfekte ediliyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyuyor.
Kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerinden dışarı çıkmıyor.
Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı'nın yanı sıra sahil dolgu alanı da sakinliğini koruyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde de vatandaşlar büyük çoğunlukla koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyuyor.
Güne soğuk bir havayla başlayan kentteki vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Şevket Dingiloğlu Parkı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Karagöz Parkı ile İstasyon Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Trakya ’Evde kal’ çağrısına uyuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Haberin Videosu :

Trakya "Evde kal" çağrısına uyuyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trakya 'Evde kal' çağrısına uyuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19’a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor - Haber 14:58: Kayseri'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor - Haber 14:58: Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 14:58: Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle Cidde için karantina kararı - Haber 14:57: Ankara'da da çocukların pazara ve markete girmesi yasaklandı - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler