Trakya İçin Kar Yağışı Uyarısı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya bölgesi için kar yağışı uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ