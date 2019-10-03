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Trakya ile Kıyı Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın batısında yerel olarak kuvvetli yağış, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kısa süreli fırtına bekleniyor.

03.10.2019 13:34Trakya ile Kıyı Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın batısında yerel olarak kuvvetli yağış, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı, rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Tekirdağ, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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