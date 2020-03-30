Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trakya kent merkezlerinde "hafta başı hareketliliği" gözleniyor

Trakya'da kent merkezlerinde hafta sonu sakinliğinin yerini hafta başı hareketliliği aldı.

30.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:09
Trakya'da kent merkezlerinde hafta sonu sakinliğinin yerini hafta başı hareketliliği aldı.
Cumartesi ve pazar günlerini evlerinde geçiren kent sakinlerinin bir kısmının, bugün "Evde kal" çağrısına uymadığı gözlendi.
Kent ticaretinin yoğunlaştığı, bankaların bulunduğu Saraçlar, Çilingirler, Talatpaşa caddeleri ile Selimiye Cami ve civarında insan hareketliliği göze çarptı.
Seyrek olarak yaya trafiğinin olduğu sayfiye alanlarından nehirler kenarı ve Karaağaç Mahallesi'nde ise araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.
Güneşli bir havaya uyanan Kırklareli ve Tekirdağlıların da kent merkezlerinde ve çarşılarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Her üç kentte de polis, ring halinde ekip otolarından vatandaşların zaruri olmadıkça evlerinde çıkmaması çağrısında bulunuyor. Trakya kent merkezlerinde ’hafta başı hareketliliği’ gözleniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Selimiye Cami, Güncel

Haberin Videosu :

Trakya kent merkezlerinde "hafta başı hareketliliği" gözleniyor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trakya kent merkezlerinde 'hafta başı hareketliliği' gözleniyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Gölbaşı ilçesinde korona virüs kontrol noktası oluşturuldu - Haber 17:10: Vali Yerlikaya:  Şehirler arası deniz yolu ulaşımı 17.00'da durduruldu - Haber 17:10: Katar'dan gelen 63 kişi Bursa'da karantinaya alındı - Haber 17:10: Tatvan'daki odalardan "iyilik hareketi" kampanyası - Haber 17:10: İl Pandemi kurulu korona virüs için toplandı - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 16:05: İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber