Trakya'nın coğrafi işaretli ürünleri bu fuarda tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda fuara katılan Malkara, Keşan Edirne ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odaları coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.ATO Congresium'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin açılışı fuarında bir açıklamada bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şunları kaydetti:"Trakya Kalkınma Ajansı olarak Trakya'nın yöresel ürünlerine coğrafi işaret alınması ile ilgili oda ve borsalarımızla birlikte işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Her yıl YÖREX ve turizm fuarlarına katılarak Trakya'nın yöresel ürün ve lezzetlerini tanıtıyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılacağız. Trakya Kalkınma Ajansı olarak ürünlerimizin hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacak her türlü faaliyeti destekliyoruz. Bölgemizde şu anda 7 ürün coğrafi işaret aldı, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor. Ayrıca 12 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. Oda ve borsalarımızla iş birliği içerisinde önümüzdeki yıllarda coğrafi işaret almış ürün sayımızı da artıracağız. Ürünlere coğrafi işaret aldırıp bırakmıyoruz. Ürünün markalaşması ve tanıtımı için de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenecek '2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin hayırlı olmasını diliyor, katılımcıların verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum."Üç gün süren fuar süresince Trakya Kalkınma Ajansı standı önemli misafirleri ağırladı. Fuarın açılış günü Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve farklı illerden TSO ve borsa başkanları standı ziyaret etti. Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Canalp, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Trakya standına gelen misafirleri ağırlayarak, coğrafi işaretli ve coğrafi işaret başvuru süreci devam eden ürünler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.Fuar süresince Trakya standında Trakya'nın coğrafi işaret almış ürünleri Keşan satır et, İpsala pirinci, Kırklareli hardaliyesi, Malkara eski kaşar peyniri, Edirne beyaz peyniri, Edirne tava ciğeri ve Edirne mis meyve sabunu tanıtıldı.Emine Erdoğan'a İpsala pirinci hediye edildiKeşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Trakya bölgesinin tescilli İpsala pirinci ile Keşan satır etini tanıttı ve İpsala pirinci hediye etti. - TEKİRDAĞ