Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbiri için son kez kuruldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde açılan, Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesinin ardından bugün son kez kuruldu.

27.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:53
Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbiri için son kez kuruldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde açılan, Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesinin ardından bugün son kez kuruldu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamına 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgede il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ile semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi. Genelgeyle sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde açılan giyim pazarı, son kez kuruldu.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, pazarın bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda bugün son kez kurulduğunu ancak esnafın çoğunun da tezgah açmadığını söyledi. Üstek, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile giyim pazarımız bugün son kez kurulmuştur. Saat 17.00'ye kadar esnafımız açıktır. Saat 17.00 itibarıyla geçici bir süre hiçbir giyim pazarı kurulmayacaktır. 170 esnafımız vardı. Bugün 30 esnafımız ya var ya yok" dedi.

Çorlu'da, yıllardır giyim pazarında tezgah açtığını belirten İmdat Arslan da "Başımıza böyle bir koronavirüs diye illet geldi. Bütün dünya sıkıntı çekiyor bu konuyla ilgili. İnşallah bunun üstesinden geliriz. Allah bu belayı başımızdan kaldırsın, hayat devam etsin. Eskisi gibi hayat akışının devam etmesi için Allah'a dua ediyoruz" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbiri için son kez kuruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 13:20: Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi - Haber 13:20: MERSİN Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor - Haber 13:20: ADANA Zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı - Haber 13:20: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 207'nci gün - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber