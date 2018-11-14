Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğrencilerinin Büyük Başarısı

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Türkiye'nin en prestijli gastronomi yarışmalarından biri olarak kabul edilen 7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'ndan ödüllerle döndü.Bu yıl, 7-9 Kasım tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen yarışmada Trakya Üniversitesi öğrencileri Trakya lezzetleriyle yarışmaya damga vurarak toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile birlikte bir de kupa kazandı.Birçok usta şef, gurme, yemek programcısı ve yerel katılımcılardan oluşan jüri üyeleri yemekleri sunum, lezzet ve görünüm açısından tek tek değerlendirdi. Jüri üyelerinin yemeklerin tadına bakarak hem lezzet hem de görsel sunum açısından puanlama yaptığı yarışmada, Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Şevval Palabayık "Glutensiz Trakya Yöresel Pizza" ile altın madalya ile ödüllendirilirken, yemeği en lezzetli pizza seçilerek kupaya layık görüldü. Berk Kanat "Glutensiz Trakya Sini Mantısı" ile gümüş madalya, Erkutay Avcı "Hardaliye Sos Eşliğinde Hayrabolu Tatlısı" ile gümüş madalya ve Doruk Efe Usluyer balık kategorisinde "Levrek Tava" ile bronz madalya aldı.Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından çok sayıda yarışmacının ter döktüğü yarışmada, Trakya Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri 3 gün süren bir lezzet şöleni sundu. Aşçılık bölümündeki birçok öğrencinin emeği, desteği ve katkısı sayesinde ödül almaya hak kazanan öğrenciler, kazandıkları başarıdan duydukları mutluluğu paylaşarak, ödüllerini Trakya Üniversitesi, Edirne ve üzerlerinde emeği olan hocalarına ithaf etti. Mutfak mirasının yeni nesillere aktarılması, yöresel yemeklerin korunması, unutulmuş lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması ve unutulmuş bazı reçetelerin yemek masalarında yeniden yer alması hedefiyle düzenlenen yarışmadan, Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve modern yaklaşımlarla yeniden yorumlanan Trakya lezzetleri büyük beğeni topladı. - EDİRNE