Trakya Üniversitesi, Belaruslu Konuğunu Ağırladı

Belarus
Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Aleksei Shved, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Shved, ziyarette yaptığı konuşmada, haziran ayından bu yana Belarus'un İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürüttüğünü belirtti.
Sorumluluk sahası içerisinde bulunan Edirne
'yi ve Trakya Üniversitesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkonsolos Aleksei Shved, Belarus üniversiteleri hakkında bilgiler vererek, yapılacak iş birliklerine hazır olduklarını aktardı.
Shved, Trakya Üniversitesi ile eğitim, bilim ve kültür alanında kurulacak köprülerle hem Belarus, hem de Türkiye
arasında ilişkilerin gelişerek hız kazanacağına inandığını ifade etti.
Trakya Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun
, Belarus ile kişisel olarak yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve Belarus'taki akademik camia ile ortak bilimsel çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi olarak, Balkan Üniversiteler Birliğinin kurucusu ve daimi yönetim kurulu üyesi olduklarını anımsattı.
Birlik sayesinde birçok projeye imza atttıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Uluslararasılaşma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu hedefe ulaşma noktasında birçok üniversite ile ikili anlaşmalar yapıyor, Erasmus+ ve benzer değişim programlarıyla öğrenci ve akademisyenlerimize değişim olanakları sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin gelişimi açısından bize destek verecek tüm ülke ve üniversiteler, lokasyondan bağımsız olarak bizim hinterlandımız içerisinde. Bu noktada Belarus da bizim ilgi alanımız içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple Belarus üniversiteleri ile atılacak adımlara ve gerçekleştirilecek iş birliklerine hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
14 Aralık 2018 Cuma 14:16