Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu'ndan "Kampüse Yolculuk"

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) etkinlikleri kapsamında, Kırklareli Üniversitesinin düzenlediği "Kampüse Yolculuk" etkinliğine, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bülent Karaşinik eşliğinde katıldı.
Kırklareli Atatürk Stadyumu önünden Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün başlattığı bisiklet turu, 17 kilometrelik güzergah ile Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde atılan turun ardından sona erdi. Bisiklet Şenliği'ne Trakya Üniversiteler Birliği üyesi Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesinden yaklaşık 150 bisikletsever öğrenci katıldı.
Etkinlik sonunda Kırklareli Üniversitesi bisikletçilerinin eşliğinde, Kayalı Kampüsü'nden hareket edilerek önce Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ne ardından Atatürk Evi'ne ziyaretlerde bulunuldu. - EDİRNE
11 Aralık 2018 Salı 11:55