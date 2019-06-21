21.06.2019 11:51
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Trakya Üniversitesi çalışanlarına 'cankurtaranlık eğitimi' verildi

Trakya Üniversitesi çalışanlarına

Bir turizm kenti olmak yolunda emin adımlarla yürüyen Edirne'nin gözde tesislerinden olan Trakya Üniversitesi Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri ve Saros'un incisi Trakya Üniversitesi Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışan personele yaz aylarında artan boğulma vakalarına...

Bir turizm kenti olmak yolunda emin adımlarla yürüyen Edirne 'nin gözde tesislerinden olan Trakya Üniversitesi Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri ve Saros'un incisi Trakya Üniversitesi Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışan personele yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı Cankurtaranlık eğitimi verildi.

Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 12- 16 Haziran tarihlerinde Öğr. Gör. Burak İşçimen koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimde bronz ve gümüş düzeyde cankurtaran eğimi verildi. 35 saatlik teorik eğitimin ardından kursiyerlere Bronz Cankurtaran Eğitmen Bahadır Kulakaç tarafından uygulamalı eğitim verildi. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Enez , Edirne , Trakya Üniversitesi , Güncel

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