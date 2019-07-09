09.07.2019 12:51
Haberler» Güncel» Haber

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, "İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Araştırılması" başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, "İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Araştırılması" başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut burs programı kapsamında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Adrian Eshraghi tarafından "Epigenetik ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu" başlıklı konularda çalışmak üzere bir yıl süre ile Miami Üniversitesi Kulak Enstitüsüne davet edildi. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Trakya Üniversitesi, Erdoğan Bulut, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:32   DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
13:31   Araç'ta hacı adayları uğurlandı
13:31   HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek
13:31   İstanbul merkezli hırsızlık operasyonu (2)
13:30   E.Y. Malatyaspor, Hadebe ve Brattan'ı Türkiye'ye davet etti
13:30   Gönüllü gençler ve şehit aileleri piknikte buluştu
13:30   Üsteğmen Kargın'ın şehit düştüğü haberi babaevine ulaştı