Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Edirne'yi sanatla süslemeye devam ediyor

Sanatın her alanında ürün ve eserler ortaya koyan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, birçok renk ve konunun yer aldığı modern sanat verimlerini Edirne , vatandaş ve kamu hizmeti yürüten kurumlarla buluşturmaya devam ediyor.Günümüzde, fresk sanatının daha modernleşmiş bir hali olan ve sanat dünyasında büyük heyecanlar uyandıran duvar boyama sanatını Edirne'nin muhtelif yerlerinde icra eden genç sanatçılar, Edirne'ye ve duvarlarına yeni bir kimlik kazandırıyor. Edirne'de duvar ile sanatı birbiriyle buluşturan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, duvarları adeta birer sanat eserine dönüştürerek dokundukları yerlere ayrı bir renk ve güzellik katıyor.Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Yeşim Kösem, İrem Koçan, Ecem Köksal, Berke Çetinkol ve Mert Şentürk, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Binası'nda bulunan bahçe duvarlarına alevler arasında kalan çocukları kucaklayan itfaiye eri ve araçlarını resmederek; adeta her nesnenin sanat eserine dönüşebileceğini gözler önüne serdi."Güzel insanlar çevresini de güzelleştirir" sloganıyla, sanatı her alana ve zemine taşıyabileceklerini gösteren öğrencilerimize, İtfaiye Müdürlüğü Binası'ndaki duvarlar üzerine yaptıkları renkli ve ilgi çekici çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, "İtfaiye personelimizin yaptığı önemli görev ve sorumlulukları resmederek hayata kattığınız renk ve ışıltının yanı sıra İtfaiye personelimizin özverili çalışmalarını da bir kez daha herkese göstermiş oldunuz. Gelecekte de güzel işlere imza atacağımıza gönülden inanıyor, teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. - EDİRNE