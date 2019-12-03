Haberler » Güncel » Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama - Haber

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

03.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:47Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Hastane'den yapılan açıklamada, "2 Aralık 2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen 'Selahattin Demirtaş' isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir" denildi. - ANKARA

Selahattin Demirtaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:50 ABD Lübnan'a askeri yardımı yeniden başlattı - Haber
01:38 Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi - Haber
01:18 Irak'ta göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı - Haber
01:17 Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Haber
01:10 UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
23:47 Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı - Haberler
14:17 Ailelerden bebek bezi çağrısı: Ekonomik yük oluşturan yüzde 18'lik KDV indirilsin - Haberler
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı? - Haberler
3.12.2019 01:59:15