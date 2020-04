Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı

Bölgenin en büyük ve en donanımlı hastanesi olan Trakya Üniversitesi Hastanesi, 20 yataklı yeni "Solunum Yoğun Bakım Ünitesi"ni hizmete açtı.Hasta kabulüne başlanan 20 yataklı yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi ve kısa süre önce hizmete giren 10 yataklı yeni Dahili Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte, 12'si negatif basınçla izole bir şekilde hazırlanan toplam 30 yeni yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör gibi son teknolojik donanımlarla birlikte hizmete sunuldu.Negatif basınçlı izalosyan sistemiyle donatılan yeni yoğun bakım odalarında, içerideki havanın dışarıya çıkması engellenerek her anlamda sağlıklı bir tedavi ortamı oluşturuldu. Trakya Üniversitesi Hastanesi, yeni yoğun bakım üniteleriyle, Covid-19 salgınının yoğun bir şekilde devam ettiği bu dönemde önemli bir hizmete imza atmış oldu. Yeni yoğun bakım ünitelerinin hizmete girmesi nedeniyle Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan İnal'dan bilgi aldı.Bir göğüs hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olarak, göreve geldiği günden bu yana yoğun bakım şartlarının iyileştirilmesi ve yatak sayısının artırılması için çaba gösterdiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "30 yataklı yetişkin ve 20 yataklı çocuk yoğun bakım ünitelerinin planlamasını yaklaşık 3 yıl önce yapmıştık. Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken, bu zor günlere hazırlandığımızın farkında değilmişiz. Bugün, canla başla çalışarak tamamladığımız yeni yoğun bakım ünitelerimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yoğun bakım yataklarımızın, Covid-19 salgınının giderek arttığı bu döneme denk gelmesi anlamlı ve sevindirici bir gelişme. Yeni yoğun bakım ünitelerimizle yatak sayımızı artırdığımız gibi ünitelerimizi, her ihtiyaca cevap verecek şekilde, son teknolojiyle donattık. Umarız kimse hastalanmaz, umarız yoğun bakım ünitelerimiz boş kalır ama şunu ifade etmek isterim ki Trakya Üniversitesi Hastanesi olarak, farklı senaryolara karşı hazırlıklarımızı tamamlamış, önlemlerimizi almış durumdayız" dedi.Türkiye'nin kişi başına düşen yoğun bakım kapasitesinde dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin de mevcut yatak sayısı ile bu tabloda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni yoğun bakım ünitelerimizin tamamlanmasında her türlü fedakarlığı gösteren, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan İnal ve Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiremiz Ayşe Hayırlı başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni yatırımın Edirne ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."Trakya Ünversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım yatak sayıları ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, "Hizmete giren 20 yataklı yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte toplam yoğun bakım yatak sayımız 117'ye ulaştı. 20'si yeni doğan, 16'sı koroner, 6'sı çocuk ve 75'i üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi olmak üzere, 117 yoğun bakım yatağımız, son teknoloji ekipmanlarımız, alanında yetkin hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personelimizle, Edirne ve bölgemize hizmet vermeye hazırız. Yeni ünitelerimizin hasta kabulüne başlamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - EDİRNE

