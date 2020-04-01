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Trakya Üniversitesi Hastanesinde 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hizmete başladı

Trakya Üniversitesi Hastanesinde 20 yataklı yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi hizmete başladı.

01.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:47
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hizmete başladı
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 20 yataklı yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi hizmete başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni yoğun bakım ünitesinde hasta kabulüne başlandı.
Yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi ve kısa süre önce hizmete giren 10 yataklı yeni Dahili Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte, 12'si negatif basınçla izole bir şekilde hazırlanan toplam 30 yeni yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör gibi teknolojik donanımlarla birlikte hizmete sunuldu.
Yeni yoğun bakım ünitelerinin hizmete girmesi nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan İnal'dan bilgi aldı.
Planlamanın 3 yıl önce yapılmasına rağmen zor zamanlara denk gelmesinin de sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"30 yataklı yetişkin ve 20 yataklı çocuk yoğun bakım ünitelerinin planlamasını 3 yıl önce yapmıştık. Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken, bu zor günlere hazırlandığımızın farkında değilmişiz. Bugün, canla başla çalışarak tamamladığımız yeni yoğun bakım ünitelerimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yoğun bakım yataklarımızın, Covid-19 salgınının giderek arttığı bu döneme denk gelmesi anlamlı ve sevindirici bir gelişme.
Yeni yoğun bakım ünitelerimizle yatak sayımızı artırdığımız gibi ünitelerimizi, her ihtiyaca cevap verecek şekilde, son teknolojiyle donattık. Umarız kimse hastalanmaz, umarız yoğun bakım ünitelerimiz boş kalır ama şunu ifade etmek isterim ki Trakya Üniversitesi Hastanesi olarak, farklı senaryolara karşı hazırlıklarımızı tamamlamış, önlemlerimizi almış durumdayız."
"Türkiye kişi başına düşen yoğun bakım yatağı kapasiteyle iyi bir yerde"
Türkiye'nin kişi başına düşen yoğun bakım kapasitesinde dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekenTabakoğlu, Trakya Üniversitesi Hastanesinin de mevcut yatak sayısı ile bu tabloda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da yoğun bakım yatak sayılarının 117'ye ulaştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Rektör, Güncel
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