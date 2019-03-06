Trakya Üniversitesi'nde Finans Laboratuvarı Kuruldu

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu'nda "Trademaster Kampüs Finans Laboratuvarı" kuruldu.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, finans ve ekonomi derslerini daha etkili hale getirmek, öğrencilerinin güncel yaklaşımları ve piyasaları gerçek zamanlı verilerle takip etmesini sağlamak amacıyla TÜ ve İş Yatırım A.Ş. iş birliğiyle TÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü bünyesinde finans laboratuvarı kuruldu.
İş Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Rıza Kutlusoy, "TradeMaster Kampüs" uygulamasının, İş Yatırım A.Ş'nin finansal bilinci artırmak için 2013 yılında başlattığı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve bu kapsamda üniversitelerle iş birliğine gittiklerini belirtti.
Projenin öncelikli hedefinin teorik bilgilerin pratik uygulamayla birleşmesini sağlamak olduğunu belirten Kutlusoy, "Gerek akademisyenlerin çalışmaları için geçmiş dönem verileri sağlaması, gerekse İş Yatırım uzmanlarının öğretim üyeleriyle bir arada konferans ve toplantılar düzenlemeleri ile TradeCenter'lar, temel amaç olan genç nesilde finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik çalışmalara kapı aralıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem veriyor, tüm üniversitelerde olacağımızı ve bu anlayışı ömür boyu devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Trakya Üniversitesi'ne hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kullanıma açılan laboratuvarın öğrencilere finans dünyasının kapılarını aralayacağını ve öğrencilerin finansal okur-yazarlık bilgisini artıracağını belirten TÜ Rektör
Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ise, "Bizim amacımız, üniversite-sanayi iş birliğinin temel amacı da üniversitedeki bilimsel potansiyelin, bilginin ve teknolojik olanakların sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine zemin hazırlamaktır. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
TÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Sadi Uzunoğlu da, İş Yatırım'ın üniversitelerle işbirliğine giderek, teorik bilginin pratik uygulamayla birleşmesini sağlamak amacıyla öğrencilerin gerçek zamanlı verilerle sanal yatırım işlemleri gerçekleştirebilecekleri elektronik uygulama alanları kurduğunu kaydetti.
TÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sonat Bayram ise, nitelikli mezun yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, projenin öncelikli hedeflerinden birinin, öğrencilere derslerde verilen teorik bilgileri pratik uygulamayla birleştirmek olduğunu ifade etti.
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Trakya Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA