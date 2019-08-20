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Trakya Üniversitesi'nde kayıt heyecanı devam ediyor

Trakya Üniversitesi'nde öğrenci kayıtları devam ediyor.

20.08.2019 16:52 Trakya Üniversitesi'nde kayıt heyecanı devam ediyor
Trakya Üniversitesi'nde öğrenci kayıtları devam ediyor.
Elektronik kayıt yaptırmayanlar kayıtlarını şahsen Balkan Kongre Merkezi'nde oluşturulan kayıt merkezinde yaptırmaya devam ediyor.
Kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.
Kimi öğrenciler tek başına kimileri de aileleriyle kayıt yaptırıyor.
Kayda ailesiyle gelen öğrenciler arasında tıp fakültesini kazanan Seher Çayırezmez de yer aldı. Anne, baba ve babaannesiyle gelen doktor adayı Seher Çayırezmez, mutlu olduğunu söyledi.
Babaannesi ve annesinin okula gidemediklerini onların hayallerini de gerçekleştirdiği için duygulu olduğunu ifade eden Seher Çayırezmez, eğitim hayatını en iyi şekilde tamamlayıp iyi bir hekim olarak hizmet vermeyi düşündüğünü ifade etti.

Trakya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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