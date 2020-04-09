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Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen "su altı maskeleri" entübe hastalara nefes olacak

Trakya Üniversitesi'nde, dalış maskeleri modifiye edilerek solunum desteğine ihtiyaç duyulan hastaların kullanımına uygun hale getiriliyor.

09.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:38
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen
Trakya Üniversitesi'nde, dalış maskeleri modifiye edilerek solunum desteğine ihtiyaç duyulan hastaların kullanımına uygun hale getiriliyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun talimatıyla Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık teknikeri Hayati Kaya ve Güner Tezcan'dan oluşan ekip, dalış maskelerinin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak veren aparatları 3 boyutlu yazıcılarda üretmeye başladı.
Modifiye edilen maskeler solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalara kapalı sistemde, ortama hastalık bulaştırmadan bakteri filtresiyle birlikte kullanabilecek şekilde solunum imkanı sağlıyor.
Üretilen maskelerin teslimi sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, geliştirilen maskelerin koruyuculuğunun yüksek olduğunu belirterek, bu maske ile hastaların parçacık salınımının engellendiğini, üretilen aparat sayesinde alınan ve verilen havanın birbirine karışmadığını söyledi.
Söz konusu maskelerin, yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalara, nefes alma konusunda hızlı ve kolay bir destek sağlayacağını vurgulayan Tabakoğlu, "Maskeler sadece Kovid-19 hastalarında değil, özellikle KOAH hastaları ile birlikte solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda da güvenle kullanılabilecek. Maskelerin tam yüz maskesi şeklinde olması, koruyuculuğu artırırken bulaş riskini azaltıyor. Hızlı ve kolay bir şekilde ventilatör desteği sağlayacak bu aparatla birlikte maske, bundan böyle ihtiyaç duyulan tüm hastalarımız için kullanılabilecek." diye konuştu.
TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş da üretimlerinin kaynak kodlarını geliştiricilere katkısı olması açısından paylaşacaklarını belirtti.
Tekniker Hayati Kaya da piyasadaki muadillerinin yanı sıra kendi geliştirdikleri maskede oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmının kendi tasarımları olduğunun altını çizdi.
Kaya, geliştirdikleri maskeyle hastaların parçacık salınımını ve bulaş riskini engellemeyi, alınan ve verilen havanın birbirine karışmamasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Hayati Kaya, Güncel
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