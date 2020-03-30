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Trakya Üniversitesi'ne yeni bir fakülte daha

Trakya Üniversitesinin en eski akademik birimlerinden biri olan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fakülte kimliği kazandı.

30.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:40
Trakya Üniversitesi'ne yeni bir fakülte daha
Trakya Üniversitesinin en eski akademik birimlerinden biri olan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fakülte kimliği kazandı.

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun, alınan bu karar sonrası fakülte statüsüne dönüşmesi ile Trakya Üniversitesi bünyesindeki fakülte sayısı da 14'e yükseldi.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin 27 Mart 2020 tarih ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla birlikte Trakya Üniversitesi'nin Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne dönüştü. Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin bulunduğu yüksekokulun fakülteye dönüşmesiyle birlikte yeni bölümlerin açılmasına ve akademik çalışmalara da hız verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uzun süreli ve sistemli bir çalışmanın ardından, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek bu değişikliğin sadece isim üzerinde olmadığını, yeni gelişmeleri de beraberinde getireceğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kararlı çalışmalarımız sonucunda Trakya Üniversitesi'ndeki eğitimin niteliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Kısa süre önce Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne dönüşen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzun ardından şimdi de Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz fakülte statüsü kazandı. Bu sayede üniversitemizdeki toplam fakülte sayısı 14'e yükselmiş oldu. Ülkemizde spor alanında atılan adımlar ve yapılan yatırımlar hepimizin malumu Bu yatırımların karşılığını bulacağımız gençlere akademik nitelikte eğitim verecek, onları yetiştirecek hocalar ve antrenörler, dün olduğu gibi bugün de Trakya Üniversitesi'nden mezun olacak. Birimimizin değişen ismi ve yapısı, akademik ve sportif çalışmalarımızı zenginleştirecek ve bize yeni kapılar açacağı gibi yeni hedefler belirlememize imkan sağlayacak. Büyük emek gerektiren bu dönüşümü yoğun ve sistemli çalışmalarla sonuca ulaştıran Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü, Prof. Dr. Hakan Tuna, Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Ajlan Saç ve bugüne kadar emeği geçen herkese, ortaya koydukları çaba için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk Kadın Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyat Oyunları Bronz Madalyalı Tekvandocu Ecem Taşın birçok şampiyon sporcuyu öğrenci olarak bünyesinde barındıran Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Fakültesi, yeni başarıları ve akademik çalışmaları ile öğrencilerine kaliteli bir eğitim ortamı sunarken, alana bilimsel katkı yapmaya devam edecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Kırkpınar, Güncel
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