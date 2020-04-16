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Trakya Üniversitesi'nin hazırladığı infografik yarışmada birinci seçildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bir internet sitesinde düzenlenen kütüphaneler arası infografik yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

16.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:04
Trakya Üniversitesi'nin hazırladığı infografik yarışmada birinci seçildi
Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bir internet sitesinde düzenlenen kütüphaneler arası infografik yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütüphaneler Arası İnfografik Yarışmasına, Türkiye genelinde 13 kütüphane katıldı.
Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde görevli kütüphaneci Çağdaş Bavkır ve kısmi zamanlı öğrenci Merve İstil'in hazırlamış olduğu tasarım, oylamada en yüksek puanı alarak birinci seçildi ve 750 lira değerinde kitap ödülünü üniversiteye kazandırdı.
Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Bavkır ve İstil, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek başarıyı paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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