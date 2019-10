Trakya Üniversitesi öğrencileri "beyaz önlüklerini" törenle giydi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik "Beyaz Önlük" töreni düzenlendi.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Edirne 'nin ve Trakya Üniversitesi'nin köklü ve derin bir tarihe sahip olduğunu belirtti.Gençlerin ülkeyi ileriye taşıyacak en büyük zenginlik olduğunu ifade eden Tabakoğlu şunları kaydetti:"Artık bilginin sınırlarında dolaşacağınız bir yerdesiniz. Burada her imkanınız var, tek ihtiyacınız 'Ben bunu yapabilirim.' demeniz. Her biriniz beyaz önlük giyeceksiniz. Beyaz temizliğin ve saflığın simgesidir. Önlüğünüz laboratuvarda kirlensin ama mesleğin saygınlığına gölge düşürecek işlerle asla kirlenmesin.Enstrümanınız, yaratılanların en şereflisi olan insan. Kutsal bir mesleğiniz var. Bir hastanın ağrısını kestiğinizde, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gördüğünüzde emin olun sizleri yetiştiren anne, babalar ve hocalarınız o mutluluğu sizlerle beraber yaşayacaktır."Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da öğrencileri, iyi bir sağlık çalışanı olmanın yanı sıra iyi birer insan olarak yetiştirmeyi istediklerini vurguladı.Öğrencileri en iyi şekilde, araştırmacı, sorgulayan ve öz güvenli birer birey olarak yetiştireceklerini aktaran Üstündağ şöyle devam etti:"Ülkemizin dört bir yanında hatta dünyanın dört bir yanında insan sağlığı için çalışacaksınız. Daha mezun olduğunuz gün sizlere yaşamlar, canlar emanet edilecek. Değerli hocalarınız bu dört yıl boyunca sizleri mezun olduğunuzda meslek ilkelerinize her daim bağlı, insana ve saygınlığına her koşulda saygı gösteren bireyler olarak yetiştirecek. Sizleri bilimin ışığında hareket eden meslektaşlara ve sağlık hizmeti veren tüm paydaşlara saygılı, onlarla gönül, fikir ve iş birliği içerisinde hareket eden, kendisine ve mesleğine saygısı olan, dürüstlükten asla ödün vermeyen ve belki de en önemlisi vicdan sahibi olan birer diyetisyen, birer fizyoterapist, birer hemşire, birer odyometrist ve sağlık yöneticisi olarak mezun etmeye çalışacağız.Değerli velilerimiz, çocuklarınızı birer meslek sahibi olmaları için bize emanet ettiniz. Bizler de bu emanetin farkındayız. Bütün hocalarımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yaparak onları yetiştirmeye çalışacağız. Öğrencilerimizi daha ileri götürmek için kendimizi ve kadromuzu hep güçlü tutacağız. Sizleri bu pırıl pırıl gençlerimizi yetiştirerek vatanımıza kazandırdığınız için tebrik ederim."Konuşmaların ardından törene katılan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.