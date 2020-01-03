Haberler » Güncel » Trakya Üniversitesi öğrencileri 'Gençlik Festivali 19' ile kışa merhaba dedi - Haber

Trakya Üniversitesi öğrencileri "Gençlik Festivali 19" ile kışa merhaba dedi

Trakya Üniversitesi akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra öğrencilere sunduğu kültürel ve sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

03.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:54 Trakya Üniversitesi öğrencileri
Trakya Üniversitesi akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra öğrencilere sunduğu kültürel ve sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Faaliyetlerini, il genelinde kampüslerinin bulunduğu tüm ilçelere yaymaya özen gösteren Trakya Üniversitesi, Keşan ve İpsala'da öğrenim gören öğrencilere yönelik "Üniversite Gençlik Festivali" düzenledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı önderliğinde; Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Meslek Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İpsala Meslek Yüksekokulu ortaklığında organize edilen "Üniversite Gençlik Festivali", Keşan Belediyesi Tiyatro ve Konferans Salonu'nda düzenlendi. "Üniversite Gençlik Festivali" sayesinde öğrenciler sınav dönemi sonrası hem stres attı hem de gönüllerince eğlendi.

Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu'nun sergilediği, renkli görüntülere sahne olan dans gösterisiyle başlayan festival "KGK" ve "TEMPEST" gruplarının canlı sahne performansı ile devam etti. Festival süresince büyük coşku yaşayan öğrenciler festival sayesinde oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ve kışa harika bir etkinlikle merhaba dediklerini belirterek, üniversite yönetimine teşekkür etti. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46   AB'den Libya tezkeresi açıklaması - Haber
12:46   İzmir'de iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Haber
12:46   Irak'taki Şii dini merci Sistani: "Saldırı Irak'ın egemenliğinin ihlalidir" - Haber
12:46   Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti - Haber
12:41   Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:49:03