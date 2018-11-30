30 Kasım 2018, 11:05
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Trakya Üniversitesi Oryantiringde Başarı Elde Etti

Trakya Üniversitesi Oryantiringde Başarı Elde Etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) oryantiring takımlarının, Trakya Üniversiteler Birliğince düzenlenen turnuvada başarı elde ettiği bildirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) oryantiring takımlarının, Trakya Üniversiteler Birliğince düzenlenen turnuvada başarı elde ettiği bildirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen oryantiring turnuvası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversiteleri takımlarının mücadele ettiği turnuvada, TÜ erkekler takımı ikinci, kadın takımı da üçüncü oldu.
30 Kasım 2018 Cuma 11:05