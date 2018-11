Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden 'Ağaç Kesimi' İddialarına Yanıt

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09



Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilen Camii çalışmaları sebebiyle ağaç kesimi iddialarına rektörlükten açıklama geldi.Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ağaca, yeşile ve doğaya saygı"yı attığı her adımda kendine ilke edinen, her yıl farklı kampüslerine yüzlerce fidan diken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı geleneksel hale gelen "Fidan Dikme Töreni" ile kutlayan Trakya Üniversitesi'nin, Balkan Yerleşkesi'nde başlayan Cami inşaatı kapsamında, "fidan ve ağaçların acımasızca söküldüğü" iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi."Cami ile birlikte, birçok yeni fidan bu bölgede hayat bulacak"Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde yapımına başlanan camii çalışmaları nedeniyle, bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'ağaç katliamı' haber ve paylaşımlarına tepki gösteren, üniversite rektörlüğü, "Çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 14 adet çam ağacı, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alınarak, Balkan Yerleşkesi'ndeki Fen Fakültesi'nin hemen karşısındaki ağaçlık alana itinayla taşınmıştır. Aynı şekilde 1 adet ıhlamur ağacı da, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun altındaki yola nakledilmiştir. Taşınan tüm ağaçların toprakla bütünleşmesi bilimsel yöntemlerle sağlanmıştır. 14 adet çam ağacı ve 1 adet ıhlamur ağacı, yeni yerlerinde, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. İnşaat alanında bulunan 1 adet daha yaşlı ağacın ise uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yerinde korunmasına karar verilmiştir. Bu ağaç, inşaat çalışmaları süresince, yerinde özenle korunacaktır. Ayrıca, projelendirme çalışmalarında ve mimari çizimlerde de görüleceği üzere, inşaatına başlanan Cami ile birlikte, birçok yeni fidan bu bölgede hayat bulacak ve Cami alanını süsleyecektir" dedi."Asılsız iddialardan büyük üzüntü duyuyoruz"Üniversiteye zarar verme odaklı asılsız iddialardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren rektörlük, "Bu doğrultuda, her adımı şeffaf bir şekilde fotoğraflanan çalışmalar kapsamında, zarar verilen, kesilen tek bir ağacın bulunmadığını, kesildiği iddia edilen ağaçların sağlıklı bir şekilde taşındığını, Cami ile birlikte yeni fidanların dikileceğini kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, üniversitemize zarar verme odaklı asılsız iddialardan büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı."Utanılacak hiçbir şey yapmadık"Söz konusu bilgiler ışığında, Trakya Üniversitesi olarak, gündeme getirildiği gibi hiçbir "vebal" altında olmadıklarını, "utanılacak" hiçbir şey yapmadıklarını ve vicdanlarının fazlasıyla rahat olduğunu paylaşan rektörlük, asıl utanç duyulacak konunun, gerçek dışı bilgi ve ithamlarla, kurum ve kişilere zarar vermek olduğunu belirtmek istediklerini kaydetti. - EDİRNE