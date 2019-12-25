Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Rektör Tabakoğlu, "haber" kategorisinde, Saros Körfezi'ndeki dalış turizminin artırmak amacıyla yapay resif oluşturmak adına batırılan uçağın Cihan Demirci tarafından kaydedildiği "Batırılan Uçak" adlı fotoğrafı, yaşam kategorisinde de Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" adlı fotoğraflarını seçti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini tercih etti.

Fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Rektör Tabakoğlu, Anadolu Ajansının habercilik ve görsel alanda başarılarını artırmaya devam ettirdiğini görmenin gurur verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA