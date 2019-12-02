Haberler » Güncel » Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden Selahattin Demirtaş açıklaması - Haber

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden Selahattin Demirtaş açıklaması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

02.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:52Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden Selahattin Demirtaş açıklaması
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Demirtaş'ın bugün saat 17.20 civarında hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları anabilim dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

Trakya Üniversitesi, Selahattin Demirtaş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:24 Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:22 Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli gözaltına alındı - Haber
00:18 Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
00:14 Malta'da Başbakan Muscat'ın istifası için gösteri düzenlendi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:42 Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı - Haber
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
12:27 İmamoğlu'nun görüntülerinden sonra sosyal medyada Binali Yıldırım gündem oldu
11:42 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: İstanbul'da 2045 yılında gerçekleşecek 2 büyük deprem bekliyorum
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
3.12.2019 00:31:07