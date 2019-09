Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çiçeği burnunda öğrencileri, beyaz önlüklerini giydi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019-2020 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan öğrenciler için "Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenledi.Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan 266 öğrenciye, mesleğin ilk adımı olan beyaz önlükleri giydirildi. Törene, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Tezel, Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından Devlet Konservatuvarı Yaylı Dörtlüsü (Trakya Quartet) Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İşkodralı yönetiminde katılımcılara mini bir konser sundu.Törende, 2019 Lisans Yerleştirme Sınavında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birincilikle kazanan Mert Serbest, fakülte öğrencilerini temsilen bir konuşma gerçekleştirdi. Mert Serbest, tıp mesleğine ilk adımı atmanın heyecan ve mutluluğunu gururla taşıdığını belirterek, çiçeği burnunda öğrenciler olarak duygularını paylaşma fırsatı sunan akademisyenlere teşekkür etti. Mert Serbest konuşmasında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak üniversitedeki eğitimleri boyunca sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek bilinciyle hareket edeceklerini söyledi.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Tezel, öğrencileri iyi bir hekim olmanın yanı sıra iyi birer insan olarak yetiştirmeyi istediklerini belirterek öğrencileri, tıp eğitimleri sürecinde sadece modern tıbbi bilgiler ile donanmış bireyler değil, ülke ve dünya gerçeklerini bilen, bilim insanı, profesyonel, sağlık savunucusu, iletişimci, ekip üyesi, danışman, yönetici, liderlik gibi alanlarda yetkin doktorlar olarak şekillendireceklerini ifade etti. Hekimlik mesleği için beyaz önlük giymenin anlam ve önemine de değinen Prof. Dr. Ahmet Tezel, öğrencilerin meslek hayatları boyunca taşıyacakları beyaz önlüğün, aslında onurları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Tezel, "Bir fidan bir hayatı, bir doktor bin hayatı temsil eder. Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak, bu eğitim ve öğretim yılında, sizlerin de katılımıyla bir fidan dikme etkinliği düzenleyeceğiz. Bu fidanları koruyup, büyüteceğinize inancımız tam. Mezun olurken Edirne'de dikili bir ağacım var diyebileceksiniz, insanların nefes almasına katkınız olacak." dedi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Türk Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite bir fakülte olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Tezel, "Ülkemizde 114 tıp fakültesi mevcut olup, bunlardan sadece 32'sinin eğitim programı akreditedir. Akredite olmanın gururu ve sorumluluğu ile yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz" dedi.Tıbbın bilim ve sanatı bir araya getiren bir meslek olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ahmet Tezel, hekim adaylarına tek yol göstericilerinin akıl ve bilim olduğunu unutmamaları gerektiği telkininde bulundu. Son olarak, öğrencilerin değerli ailelerine de seslenen Prof. Dr. Ahmet Tezel, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Evlatlarımızı bugünlere getirdiğiniz için sizlere ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Onların geleceğine sizlerle beraber katkıda bulunmaktan biz de son derece heyecanlı ve mutluyuz."Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan Trakya Üniversitesi ve Tıp Fakültesi'nin, huzurlu ve güvenli yaşam alanları, sosyal ve kültürel olanakları, sahip olduğu altyapı, donanım ve alanında uzman nitelikli eğitim kadrosu ile Türkiye'nin sağlık alanındaki önemli ve öncü sağlık kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Sahip olduğu değerlerle Trakya Üniversitesi'nin büyük bir aile olduğunu hatırlatmakta fayda var. Buraya her geldiğimizde, Üniversitemizin heyecanını ve çalışma iştiyakının daha da arttığını görüyoruz. Bu azim ve gayret bizlere sahada büyük cesaret ve güven veriyor. Bizlere meslektaş olmak için hayatlarında önemli birer adım atan tüm öğrenci kardeşlerimizi, büyük ve alanında yetkin bir ekibin beklediğini ifade etme gururunu taşıyorum. Tüm şifa bekleyen canlara deva olacak, kıymetli öğretim üyelerimizin emek ve çabalarıyla bezenerek, gelecekte doktorluk mesleğinin onur ve gururunu sahaya taşıyacak tüm hekim adaylarımızı saygı ve muhabbet ile selamlıyorum. Trakya Üniversitesi ailesini de bünyesine kattığı yeni değerler, sağlık hizmetine yaptığı önemli katkılar için kutluyorum. Genç ve çalışkan beyinlerle yeni serüvenlere ve yolculuklara yapacakları yürüyüşün yakın takipçisi olmaya, aynı heyecanı yaşamaya devam edeceğiz" dedi.Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin ve Trakya Üniversitesi'nin köklü ve derin bir tarihe sahip olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, ilme ve bilime değer veren bir medeniyetten geldiklerini hatırlatarak, toplumumuzu ve kültürümüzü geliştirecek, daha ileriye taşıyacak bir sistemin inşası için çalıştıklarını belirtti. Gençlerin ülkemizi ileriye taşıyacak en güçlü neferler ve en büyük zenginlik olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Çağımızın en büyük gücü binalar ve makineler değil, bilgi ve beceriyle donanmış gençlerdir. Geleceğin mimarı gençlerimizi bu his ve düşüncelerle ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlar artık bize emanet Her yıl olduğu gibi bu yıl da her biri birbirinden değerli öğrencilerim gerek Ülkemizden gerek dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek aramıza katıldı. 1974'te başlayan yolculuğumuza, yeni öğrencilerimizin katılımı ve katkılarıyla daha da güçlenerek devam ediyoruz. Değerli ailelerimizin bizlere emanet ettiği gençlerimizi bir nakkaş edasıyla ilmek ilmek işleyerek Ülkemizin hekim ordusuna kazandırmak için çalışacağız. Evlatlarımızı bugünlere taşıdığınız için sizlere ülkemiz ve geleceğimiz adına teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bugünü, bu onuru, mutluluğu paylaşmak çok değerli, çok anlamlı. Sizin çocuklarınız, artık bizim de çocuklarımız. Onların geleceğine sizlerle beraber katkıda bulunmaktan biz de son derece heyecanlı ve mutluyuz" dedi.Mesleğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşayan öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculukta sorgulayıcı olun. Her şeyi kabul etmeyin. İnceleyin, araştırın, bilginin sınırlarını zorlayın. Sevdiğiniz bir konuda uzman olun ve o konunun da sonuna kadar gidin. Bu kutsal meslekte enstrümanınızın insan olduğunu asla unutmayın. Beyaz önlüğünüz çalışmaktan kirlenebilir, ancak önemli olan kalbinizi, yüreğinizi ve benliğinizi kirletmeyin. Hastalarınıza merhametli ve saygılı yaklaşın. Hayat kurtarmak tarifi imkansız bir duygu. Bu duyguyu yaşadığınızda tüm insanlığı kurtardığınızı hissedersiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrencilere beyaz önlükleri başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Tezel, Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan olmak üzere Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından giydirildi. Beyaz önlük giydirme törenin ardından Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin toplu fotoğraf çekimiyle program son buldu. Programda ayrıca öğrencilere, tıp eğitiminin temel kuralları ve eğitim biliminin ana konularını içeren "Tıp Öğrencileri İçin Tıp Eğitimi" kitabı hediye edildi. - EDİRNE