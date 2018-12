Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Görev Değişikliği

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:39



Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, "Müdürlük" görevi devir teslim töreni düzenlendi.Yükseköğretim Kurulu'nun, üniversitelerde vekaleten yürütülen dekanlıkların tamamına asaleten atamaların yapılması kararıyla, daha önce Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Sevinç Maden'den boşalan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevine, Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Köksal getirildi.Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Nilüfer Epçeli, Öğr. Gör. Bülent Karaşinik, Yüksekokul Sekreteri Rasim Sezen ve Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan öğretim elemanları ile idari çalışanlar katılırken, törende Prof. Dr. Sevinç Maden, görevini Doç. Dr. Handan Köksal'a devretti."Bayrak yarışını devam ettiriyoruz"Törende konuşan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bayrak yarışını devam ettiriyoruz. Prof. Dr. Sevinç Maden'in başarılı ve istikrarlı yönetim anlayışını, Eğitim Fakültesi'nin değerli akademisyenleri ve öğrencileriyle geleceğe taşıyacağına olan inancım sonsuz. Görevi süresince, Yabancı Diller Yüksekokulu'na yaptığı önemli hizmetlerden ve olumlu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Handan Köksal Hocamızın da Yabancı Diller Yüksekokulu'nu bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacağına olan güvenimiz tam. Yapılan işlerde niyet önemlidir. Niyetlerin salih olduğunu düşünüyoruz. Üniversitemize daha büyük katkılar sunacaklarına ve başarıyla temsil edeceklerine inanıyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim" dedi."Yeni görevinde başarılar diliyorum"Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevindeyken, Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Sevinç Maden, çalışma şansı bulduğu süre içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bulunmaktan ve yüksekokula hizmet etmekten büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulduğu 2005'ten itibaren burada çalıştım. Benim hayatımda önemli bir yeri var. Veda etmek zor ancak bunu bir veda olarak değil, başlangıç olarak görüyorum. Görevde kaldığım süre içerisinde, önemli yeterlilikleri ve donanımı olan iyi bir akademik ekiple çalıştım. Burada çalıştığım son süreçte, yüksekokulumuza akreditasyon kazandırmak için yoğun çaba ve emeklerimiz oldu. Çok yakın bir zamanda da bu konuya ilişkin sürecin değerlendirileceği, tarihi bir an yaşayacağız. İnşallah güzel, müjdeli haberler alacağız. Görevde bulunduğum süre içinde, tüm ekibimizle büyük bir emek ve özveri örneği sergiledik. Emeklerinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun takdirleriyle görevimi, gönül rahatlığı içinde Eğitim Fakültesi'nin değerli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Köksal'a devrediyorum. Her zaman yanlarında olacağımızı belirterek, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi."Önemli olan yüksekokulumuzu bir adım ileriye taşımak"Yabancı Diller Yüksekokulu görevine getirilen Doç. Dr. Handan Köksal ise göreve başladığı ilk andan itibaren elinden geleni yaptığını belirterek, "Başarılı olmak için çalışan bir okula hizmet ediyoruz. Burada herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini ve başarılı işlere imza atıldığını gördüm. Her şeyi, olması gerektiği gibi bir düzen içerisinde hazırlayarak sunan ve tam bir aile sıcaklığı yaşatan bir ekibimiz var. Amacımız, huzur ortamının devamını sağlamak. Beni bu göreve layık gören başta değerli Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere bizlere inanan, her konuda destek ve yardımcı olmakla beraber ideal bir akademik ortam oluşmasına katkı sunan Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevinç Maden'e, müdür yardımcılarımızla yüksekokulumuz akademik ve idari çalışanlarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir başlangıç yapacağımıza ve önemli bir vizyon üstlenerek Yabancı Diller Yüksekokulu'nu daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Hedefleri ve vizyonu geniş, akredite olmak üzere olan bir yüksekokul. Önemli olan yüksekokulumuzu bir adım ileriye taşımak" diye konuştu.Törende konuşmaların ardından Prof. Dr. Sevinç Maden, müdürlük mührünü Doç. Dr. Handan Köksal'a teslim etti. - EDİRNE