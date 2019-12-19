Trakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu'na Yelken ilgilendirme Toplantısı Yapıldı

18 Aralık 2019 Çarşamba günü Eczacılık Fakültesi Binası'ndaki Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve Keşan Belediyesi Medya İletişim Personeli Erdoğan Demir, Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı ve Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü 1.Kademe Antrenörü ve Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Umut Geçdoğan ile 100'e yakın öğrenci katıldı.

Demir, Gedik ve Geçdoğan toplantı öncesi Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen ile görüştü.

İşçimen, bu etkinlik davetlerine katılan Demir, Gedik ve Geçdoğan' teşekkür etti.

Saat 18.15'te başlayan ve sunuculuğunu Topluluk Başkanı Gamze Büyük'ün yaptığı toplantıda ilk olarak Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Erdoğan Demir konuştu.

Demir, 2008 yılından bu yana bu görevi yürüttüğünü belirterek "Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü 2011 yılında kuruldu. Bende bu kulübün kurucu üyesiyim. Edirne de bu kulübümüzün dışında başka kulüplerin de faal hale gelmesi en büyük temennimiz. Burada Yelken ve Kürek Topluluğu'nu kuran öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Umarım bu topluluk kulüp olarak hayata geçirilir ve yelken sporuna hizmet eder. Sizlere buradan Türkiye Yelken Federasyonu başkanımız sayın Özlem Akdurak'ın selamlarını sunuyorum. Edirne de yelken ve windsurf sporunun gelişmesi için gerekli çalışmalara önem vereceğiz. Hepinize bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Demir'den sonra konuşan Gedik'te Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün kuruluş aşamasını dile getirerek "Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü olarak windsurf çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz "Rüzgarın Çocukları" projesi ile kulübümüzün malzeme ihtiyacı konusundaki eksikliğini giderdik. Kurslarımızla her yaz bir çok gencimize windsurf yapma imkanı tanımaktayız. Yelken ve Kürek Topluluğumuz ile de ortak bir windsurf çalışması başlatacağız. Kendilerine eğitimleri konusunda destek vereceğiz."şeklinde konuştu.

Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü Antrenörü Umut Geçdoğan daha sonra söz alarak, Türkiye Yelken Federasyonu'nun tarihçesi, Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü çalışmaları, windsurf ve yelkenin eğitimihakkında sözlü ve görsel sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Topluluk Başkanı Gamze Büyük tarafından Gedik, Demir ve Geçdoğan'a da katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Büyük, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun Teşekkür Belgesi'ni de Demir ve Gedik'e sundu.

Yaklaşık 1 saat süren bilgilendirme toplantısı toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.