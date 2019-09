Trakya Üniversitesinde "Balkan-Türk Temel Drone Eğitimi"

Uluslararası üniversite olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü sistemli çalışmalar ve "Geleceğe Köprü" sloganıyla yola çıkan Trakya Üniversitesi, kapılarını Balkanlar'a açarak uluslararası bir projeye daha ev sahipliği yapıyor.Her geçen gün önemi artan, kuşkusuz Balkanlar'a can veren kurum ve yapıların başında gelen Trakya Üniversitesi, "Balkan-Türk Temel Drone Eğitimi" projesini hayata geçiriyor. Balkanlar'ın genç yeteneklerinin Edirne 'de buluştuğu "Balkan-Türk Temel Drone Eğitimi", Bulgaristan ve Batı Trakya'dan gelen 17 kişinin katılımıyla başladı.Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen açılış günü etkinliğinde, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe ile Balkanlar'dan gelen katılımcılar yer aldı.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin katkılarıyla Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen Balkan-Türk Temel Drone Eğitimi; gönül coğrafyamız Bulgaristan ve Batı Trakya'dan gelen önemli sayıda katılımcıyı Edirne'de buluşturdu. Bu yıl Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ilki düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi beklenen eğitimlere yurt dışından gelen katılımcılar, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlen eğitimlerde, İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) biri olan drone yapımını ve temel uçuş tekniklerini birlikte öğrenecek ve sürüş deneyimi ile otonom sürüş deneyimleri yaşadı.Bulgaristan ve Batı Trakya ile olan kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, tarihsel bağların canlı tutulması ve bilimin gelişimine ışık tutan gençlere destek vermek amacıyla düzenlenen, Ülkemizin ve Edirne'nin yakından tanıtılmasını da katkı sunması hedeflenen proje kapsamında, uzman eğitmenler ve rehberler Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, Dr. Öğretim Üyesi Mukadder İğdi Şen, Öğr. Gör. Dr. Sena Güler Özkapı, Öğr. Gör. Anıl Şahin, Şefek Teker ve Erkan Yıldız, Balkanlar'dan gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan topluluğa, teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.Proje dahilinde öğrencilerin ayrıca, Edirne'nin tarihi ve turistik yerleri ile birlikte Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÜTAGEM) ve saha gezileri kapsamında İstanbul TEKNOFEST, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlem Evi ve Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmesi planlanıyor.Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, projede uzman olarak görev alan öğretim elemanları ve Bulgaristan ile Batı Trakya'dan gelen 17 öğrencinin katılımıyla, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda düzenlenen programla tanıtımı gerçekleşen proje, 22 Eylül 2019'da düzenlenecek kapanış töreniyle sona eriyor.Trakya Üniversitesinin, Edirne'nin ve projenin tanıtımı ile başlayan bilgilendirme toplantısının ardından programın ikinci gününde, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelen ve eğitimler hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesini tanıtarak Balkanlar vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Üniversitelerin evrensel olduğu kadar bölgesel ve mahalli değerlere de sahip çıkması gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin, tarihsel ilişkileri ve ortak kültürel bağları sayesinde Balkanlarla bir bütün olduğunu ifade ederek, "Gönül coğrafyası olarak tanımladığımız Balkanlar, gerçek manada bütünün bir parçası olarak aynı ortak geçmişi paylaştığımız ve aynı ortak amaçlarla geleceği şekillendireceğimiz, medeniyetimizin en güzel, en orijinal yaşam biçiminin hayat bulduğu bir yerdir. Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüren, yönünü ve etkinlik alanını Balkanlar'a çevirmiş Trakya Üniversitesi, bu tür organizasyonlarla misyonu ve vizyonunun gereği olan işlere imza atıyor. Bir kaşif gibi oradaki değerlerimizi, kültürümüzü ve ortak hafızamızı bu tür etkinliklerle yeniden bularak, keşfederek ortaya çıkarıyoruz. Yönümüzü, kabiliyetimizi ve etkinlik alanımızı geliştiriyoruz. Her geçen gün önemi artan, kuşkusuz Balkanlara can veren kurum ve yapıların başında gelen Üniversitemiz, bilimsel araştırma ve çalışmaların yanı sıra düzenlediği bu denli sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle de ülkemiz ve Balkanlar arasında kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştirilmesine önemli katkılar sağlıyor, iki coğrafya arasında gönül köprüleri oluşturuyor. Edirne, Ülkemizin Balkanlar'a açılan kapısıdır ve bütün Balkan coğrafyasıyla ilgili sorumlulukları vardır. Bu şehrin, üniversitesinin hedefi yine Balkanlar. Balkanlar'a daha fazla dokunmak oradaki gönül coğrafyamızla birlikte olmak en önemli düsturumuz. Coğrafi yakınlık ve soydaşlarımızın yoğun yaşadığı bölge olması sebebiyle Yunanistan ve Bulgaristan'dan daha fazla öğrencimiz olsa da tüm Balkan ülkelerinden öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. Soydaş öğrencilerimizin yanı sıra farklı millet, din ve dile sahip öğrencilerimiz de kültürümüze olan yakınlıkları ve çoğulculuğu benimseyen anlayışımızdan ötürü Üniversitemizi gönül rahatlığıyla tercih etmekteler. Suların ve medeniyetlerin birleştiği, kapıları Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan bu tarihi kentin, çağdaşlarının üstüne çıkmış medeniyet anlayışının bir tezahürü olarak, üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci ile Edirne ve Trakya Üniversitesini hak ettiği ilgiye kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" şeklinde konuştu.Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen konuşmasında, "Bu projeyle, Bulgaristan ve Batı Trakya ile olan kardeşlik ilişkilerimizin güçlendirilmesi, tarihsel bağlarımızın canlı tutulması ve soydaşlarımızın bireysel gelişimlerine teknolojik katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte ülkemizin ve Edirne'mizin yakından tanınması da bizler için değerli. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yürütücüsü olduğu proje ekibi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, Dr. Öğretim Üyesi Mukadder İğde Şen, Öğr. Gör. Dr. Sena Güler Özkapı, Öğr. Gör. Anıl Şahin ve Uçak Teknolojisi Programı öğrencisi olan iki rehberden oluşmaktadır. Eğitimin sonunda çeşitli parkurlardan oluşan ödüllü bir drone yarışması ve sosyal geziler de katılımcılarımızla buluşacak" dedi.Etkinlikte konuşan Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, "Proje, Balkanlar'daki kardeşlerimizin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, ufuklarını açarak teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve geçmişten bugüne var olan kardeşlik ilişkilerimizi canlı tutmak açısından son derece önemli. Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak, böyle bir projede yer almak bizleri heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. Bir hafta boyunca sürecek olan bu etkinliğin tüm katılımcılar için faydalı ve verimli olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum" dedi.Programın ilk gününde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleşen proje tanıtımında yaptığı konuşmasında Balkanlı öğrencileri Edirne'de ve Trakya Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Ahmet Hamdi Zafer "TİKA ve Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği etkinliğin siz gençlerimiz için çok faydalı geçmesini umuyorum. Edirne'de ve eğitim sürecinde güzel ve verimli bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Sizleri üniversitemizde, lisans ve lisansüstü eğitimlerde de görmeyi bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz" dedi. - EDİRNE