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Trakya Üniversitesinde sağlık teknikeri baretten yüz siperliği üretti

Trakya Üniversitesinde görevli sağlık teknikeri tarafından baretten üretilen yüz siperlikleri üniversite hastanesi sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlandı.

06.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:38
Trakya Üniversitesinde sağlık teknikeri baretten yüz siperliği üretti
Trakya Üniversitesinde görevli sağlık teknikeri tarafından baretten üretilen yüz siperlikleri üniversite hastanesi sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, salgın sonrası Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, baretten koruyucu siperlikler üretti. Siperlikler sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Sağlık teknikeri Kaya, teslim sırasında yaptığı açıklamada, ürettikleri siperliğin yüksek koruma sağladığını belirtti.
Siperliğin özellikle sağlık çalışanlarının ağız, burun ve gözlerine gelebilecek parçaları engellediğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:
"İnternette ve piyasada bulunan farklı modellerden yararlanarak, baret ile geliştirdiğimiz yüz siperi, yüksek bir koruma sağlıyor. Barete monte edip ön tarafını tamamen kapalı hale getirerek ürettiğimiz, açılıp kapanabilen siper, basit ve kullanışlı bir ürün oldu. Siperimizin, muadillerinden farkı özelliklerinden biri, hem uzun olması hem de koruyucu kısmının 1 santimetre kalınlığındaki polikarbondan üretilmesi. Basit, rahat, ergonomik ve güvenli bir tasarıma sahip. Ürettiğimiz 35 siperliği hastanemizin Acil Servisine, 60 siperliği de Solunum Yoğun Bakım Ünitemize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 400 siperlik üretmeyi planlıyoruz. Üretim ve teslimatlar, önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek."
Siperliği deneyen Trakya Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Salt da siperliğin; koruyuculuğunun yüksek, kullanımı ve dezenfeksiyonu kolay, aynı zamanda kullanışlı olduğunu belirtti.
Salt, ilgi ve desteklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve maske üretiminde emeği geçen Trakya Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da cansiparane çalışan sağlık çalışanlarını korumak için yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade etti.
Piyasadaki alternatifleri inceleyerek kendi imkanları ile ürettikleri siperlikleri teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tabakoğlu, "Hasta ile ilk teması gerçekleştirdikleri için risk oranı yüksek olan Acil Servis ve bu hastaların tedavisini gerçekleştiren Solunum Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarının korunmasına yönelik 95 adet maskemizin teslimatını gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde diğer maskelerimizin teslimatını da tamamlayacağız. En önemlisi her şeyden önce insan sağlığı. Bunun için almamız gereken tüm önlemleri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Güncel
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